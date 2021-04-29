منتخب السويس يلاقي كوكاكولا وديا



وكان قرر المحاسب محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس تعيين مصطفي هنداوي مديراً للكره للفريق الأول، وجاء ذلك خلال إجتماع مجلس الإدارة الاخير وكان سبق لهنداوي العمل في نادى بتروجت.



والجدير بالذكر ان منتخب السويس اتعادل مع فريق بتروجت بدون أهداف في اخر جولات الدورى قبل التوقف.



يحتل فريق منتخب السويس المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويخوض منتخب السويس تدريباته اليومية استعداد للمواجهة المرتقبة أمام المريخ المقرر اقامتها ببورسعيد عقب استئناف مباريات مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني.