التموين: الأحد أجازة بمراكز استقبال الاقماح بمناسبة عيد القيامة





أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لإستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.





وقرر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع الاستلام يوم الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، كما شمل التوجيه الوزاري ايضاً إيقاف العمل بمواقع إستلام القمح المحلي في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، علي أن يبدء العمل في اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تستلم الأقماح المحلية .





وأكد الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدأ عمليات توريد الأقماح المحلية، مشيرا إلي أن جميع المواقع التي تستلم الأقماح المحلية والتي يصل عددها الي 450 موقع تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.



