الجزيرة يدرس الإنسحاب من دوري القسم الثاني



وتغيب لاعبي الجزيرة عن التدريبات ورفضوا التدريب منذ توقف الدوري بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية بسبب الأزمة التي يمر بها النادي ماليا .



يذكر أن الجزيرة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة جمعهم من الفوز في 5مباريات، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في 10 مباريات.

كشف حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة المطروحي علي صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك" بأن مجلس إدارة النادي يدرس الإنسحاب من دوري القسم الثاني أو إستكماله بالناشئين نظراً للأزمة المالية وإنقطاع لاعبي الفريق الأول عن التدريبات ، بجانب رفض محافظ مطروح دعم أندية مطروح ورفض مقابلة رؤسائها لأكثر من مرّه حسب ما كشفه حفيظ.