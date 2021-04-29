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هيئة الدواء تشارك في الاجتماع العالمي بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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شاركت هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع التشاوري الفني الثالث، رفيع المستوى، والمنعقد بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والذي نظمه النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، التابع لمنظمة الصحة العالمية، GLASS 2021 وباستضافة مشتركة بين وزارة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد، ووزارة الصحة والرعاية في جمهورية كوريا.

جاء ذلك انطلاقا من رؤية الدولة الداعمة لتفعيل أواصر التواصل والتعاون والتفاعل الإيجابي مع مختلف المؤسسات الدولية، وحرصا من هيئة الدواء على تمثيل الدولة المصرية في مختلف المحافل والفاعليات الدولية.

وأكد الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن فاعليات الاجتماع تمت من خلال تقنية الملتقى الافتراضي، على مدار أربعة أيام في الفترة من ٢٦ وحتى ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وقد تم التسجيل للمشاركة في الملتقي ٨٨ دولة.

وأشارت الدكتورة شرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء إلى أنه خلال أيام الملتقى تم عرض النظام العالمي للترصد رؤيته ومختلف التطورات والمستجدات الخاصة بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، وتم عقد جلسات تشاورية، حيث شاركت هيئة الدواء المصرية في الجلسة التشاورية الخاصة بوضع السياسات.

وأوصت هيئة الدواء، خلال الجلسة التشاورية على أهمية وضع أولوية نظام الترصد لكل من استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات، والذي بدوره يؤدي للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، والعمل نحو ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والتي لها دور كبير في احداث تغييرات في الميكروبات يصاحبها زيادة مقاومة الميكروبات والذي يؤثر سلبا على كفاءة مضادات الميكروبات مشيرة إلى أن ذلك سوف يعود بالنفع على النظام الصحي العالمي، ويرفع مؤشرات الصحة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على المشاركة وتمثيل مصر في الفاعليات الدولية، كذلك عرض رؤية مصر، والإجراءات التي تتخذها هيئة الدواء المصرية فيما يخص العمل على الحد من مقاومة مضادات الميكروبات.
هيئة الدواء تشارك في الاجتماع العالمي بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها
هيئة الدواء تشارك في الاجتماع العالمي بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها
هيئة الدواء تشارك في الاجتماع العالمي بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها
هيئة الدواء تشارك في الاجتماع العالمي بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها

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