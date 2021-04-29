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اندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
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اندلعت اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق نار في المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان.


وأفادت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء الخميس، بأن الاشتباكات توسعت في المنطقة الحدودية مع طاجيكستان وبأن الجيش الطاجيكي أطلق النار على نقاط أخرى في تلك المنطقة .


وأشارت دائرة الحدود القيرغيزية، إلى أن كلا البلدين يعملان على تجميع قوات عسكرية إضافية على طول محيط حدود الدولة بالكامل، منوهة في وقت سابق من اليوم بأن حرس الحدود الطاجيكي أقدم على استفزاز السكان المدنيين ما أدى لنشوب اشتباكات.


بدورها أعلنت وزارة الصحة القيرغيزية، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 17 شخصا، ووفاة شخص بطلق ناري.

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