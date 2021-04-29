بحضور زوجة الشهيد المنسي.. إقامة إفطار للوحدة الوطنية في الإسكندرية (صور)

نظمت مبادرة عظيمات مصر بالإسكندرية ، برئاسة الدكتورة سحر إبراهيم منسق عام المبادرة وأماني عزت المنسق الإعلامي بالتنسيق مع مبادرة "إيد واحدة من أجلكم" برئاسة كريم حسن والمنسق الإعلامي حسين عبدالله في مظاهره حب لتكريم أسر الشهداء وأمهاتهم.





جاء ذلك بحضور والدة الشهيد النقيب محمد عبده والشهيد النقيب عمر خالد ومنار سليم زوجة الشهيد أحمد منسي وأبنائه وزوجة الشهيد الرقيب محمد علوي سمكة وأبنائه وشقيقة الشهيد محمد الكومي .





وجاء على منصة الندوة العميد أركان حرب حازم بدر الدين نيابة عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية ، والنائب وجيه رشدي وندى ثابت والشيخ إبراهيم الجمل والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر مجلس المرأة بالإسكندرية ولفيف من أعضاء المجتمع ومجلس النواب وأعضاء المجتمع المدني بالمحافظة.





وقالت الدكتورة سحر إبراهيم منسق عام المبادرة، إن هذه الاحتفالية الكبرى وتكريم أسر الشهداء الأبطال يعد لدورهم البطولي من تضحيات كبيرة لفداء شعب مصر.





وأضافت ، أن دور أسر الشهداء قادم في ترسيخ ثقافة حب الوطن لأبنائهم كي يتقدمون الصفوف الأولى للدفاع عن أرض مصر مثل آبائهم قائلة: " هي دي مصر وشعبها وجيشها يدا واحدة في كل المحن".





وقال كريم حسن منسق عام الحملة، إن هذه الاحتفالية بمثابة التعبير عن احياء ذكرى جميع الشهداء والتي لم تنسي وتظل خالده في قلوبنا لما قدمه الشهيد دفاعا عن أرض الوطن ضد كيدي الأعداء والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تبحث عن زعزعة أمن واستقرار الوطن.





وأضاف ، أن ما يدور في مسلسل الاختيار خلال أيام شهر رمضان وعرض بعض الأحداث التي يتعرض لها الجنود المصرية سوء من رجال وقيادات وزارة الداخلية والجيش في الدفاع بكل قوة وحسم تجاه أعداء الوطن وعرض حياتهم للخطر في سبيل رفع العلم المصري منتصر مشيرا إلى أن الجنود المصرية يتعرضون للكثير من المخاطر خلال تواجدهم على الحدود المصرية وان ما يعرض عبر شاشات التلفزيون لم يكن بالشكل الكامل الذي يحدث على أرض الواقع.





وتابع النائب وجية رشدي عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وشعبها وجيشها وشرطتها هم الحصن المنيع للدفاع عن أرض وتراب الوطن مضيفا أن الجميع من أسر وأبناء الشهداء عليهم أن يفتخروا بما قدموا أبنائهم وأزواجهم الابطال خلال معركتهم في الدفاع عن أرض مصر المحروسة ضد أعداء الوطن.





وأكدت أماني عزت المنسق الإعلامي للمبادرة، أن هذه الاحتفالية وبالتحديد تجمع البعض من أسر وأبناء شهداء مصر الأبرار تعد بمثابة إنجاز كبير وفخر عظيم مضيفا، أن مصر مسلمين واقباط حصن منيع يدا واحدة تحت قيادة واحدة وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للسير قدما نحو تحقيق الرخاء والتنمية.



