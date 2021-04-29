Advertisements

كريس برات يظهر في الإعلان الترويجي الرسمي لـ The Tomorrow War

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
ظهر النجم كريس برات في الإعلان الترويجي الرسميي لفيلمه الجديد المرتقب والذي يطرح بعنوان The Tomorrow War.


ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي من الفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من الحرب والخيال العلمي، ويجسد برات بالفيلم شخصية معلم بمدرسة ثانوية يتحول لمقاتل من أجل البقاء.


وتدور أحداث الفيلم في عام 2051، حيث تتعرض لغزو من الفضائيين يقاتل في مواجهته البشر.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

شاهد.. حوار السيسي مع أسرة كانت تستقل دراجة بخارية خلال مروره

منذ 39 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يُجهز خطة جديدة لضم صفقة الساحر

منذ ساعة

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

05:22 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى