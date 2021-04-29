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كريس برات يظهر في الإعلان الترويجي الرسمي لـ The Tomorrow War
الخميس 29/أبريل/2021 - 07:15 م
أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم كريس برات في الإعلان الترويجي الرسميي لفيلمه الجديد المرتقب والذي يطرح بعنوان The Tomorrow War.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي من الفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من الحرب والخيال العلمي، ويجسد برات بالفيلم شخصية معلم بمدرسة ثانوية يتحول لمقاتل من أجل البقاء.
وتدور أحداث الفيلم في عام 2051، حيث تتعرض لغزو من الفضائيين يقاتل في مواجهته البشر.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي من الفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من الحرب والخيال العلمي، ويجسد برات بالفيلم شخصية معلم بمدرسة ثانوية يتحول لمقاتل من أجل البقاء.
وتدور أحداث الفيلم في عام 2051، حيث تتعرض لغزو من الفضائيين يقاتل في مواجهته البشر.
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