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رامز جلال ساخرًا من لون شعر سمية الخشاب: "الشعر الكركدية"

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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وقعت الفنانه سمية الخشاب ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه السابع عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


سخر الفنان رامز جلال، من لون شعر الفنانة سميه الخشاب أثناء تقديمته لها خلال الحلقه حيث ظهرت بلون شعر أحمر قائلا:" اي الشعر ده، ده الشعر الكركديه.


وواصل سخريته من حذائها قائلا: "في حد بيفهم في اللوك يلبس الجزمه دي".


يذكر أن الفنانة سميه الخشاب تشارك في السباق الحالي بمسلسل " موسي" بطوله محمد رمضان،سميه الخشاب، رياض الخولي ، منذر رياحنه ، عبير صبري ، عارفه عبد الرسول ، هبه مجدي ، تارا عماد ، تأليف ناصر عبد الرحمن ، إخراج محمد سلامه .

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