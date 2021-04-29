رامز جلال ساخرًا من لون شعر سمية الخشاب: "الشعر الكركدية"





سخر الفنان رامز جلال، من لون شعر الفنانة سميه الخشاب أثناء تقديمته لها خلال الحلقه حيث ظهرت بلون شعر أحمر قائلا:" اي الشعر ده، ده الشعر الكركديه.





وواصل سخريته من حذائها قائلا: "في حد بيفهم في اللوك يلبس الجزمه دي".





يذكر أن الفنانة سميه الخشاب تشارك في السباق الحالي بمسلسل " موسي" بطوله محمد رمضان،سميه الخشاب، رياض الخولي ، منذر رياحنه ، عبير صبري ، عارفه عبد الرسول ، هبه مجدي ، تارا عماد ، تأليف ناصر عبد الرحمن ، إخراج محمد سلامه .

وقعت الفنانه سمية الخشاب ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه السابع عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.