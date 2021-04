ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي اعترفت خلاله انجلينا ان الطلاق تركها محطمة، وعودتها للعمل بالسينما ساعدت على تعافيها.







وخصت انجلينا بالذكر فيلمها الجديد Those Who Wish Me Dead كان أكثر ما ساعدها على التعافي.



أجرت النجمة أنجلينا جولي حوارا جديد مع برنامج Entertainment Tonight، تحدثت خلاله عن ما مرت به خلال فترة الانفصال.