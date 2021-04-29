Advertisements

شاهد.. حوار السيسي مع أسرة كانت تستقل دراجة بخارية خلال مروره

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "TeN"، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره لتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وقال الرئيس، مخاطبا أفراد الأسرة: "إزيكم رايحين فين؟"، ليرد المواطن: "بوصل زوجتي لأختها، وده ابني".

وعقب السيسي: "حرام عليك كده خطر جدا مفيش خوذة"، فرد المواطن: "ماشي واحدة واحدة"، موضحا أنه يعمل عامل "دليفري"، وسأله الرئيس عن محل إقامته، فأجاب المواطن: "ساكن في الكيلو 4.5".

وأضاف الرئيس: "بتكسب كام في اليوم؟"، فرد المواطن: "الساعة بعشرة جنيهات، وأخد نص الخدمة لو المشوار بعشرة باخد 5 جنيهات"، وسأله الرئيس إن كان يحتاج لأي شيء، قائلا: "عايزين حاجة؟".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي اسرة الدراجة البخارية

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعتين

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. حوار السيسي مع أسرة كانت تستقل دراجة بخارية خلال مروره

منذ 40 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُجهز خطة جديدة لضم صفقة الساحر

منذ ساعة

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

منذ 34 دقيقة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

05:22 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى