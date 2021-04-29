شاهد.. حوار السيسي مع أسرة كانت تستقل دراجة بخارية خلال مروره

عرضت فضائية "TeN"، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره لتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.





وقال الرئيس، مخاطبا أفراد الأسرة: "إزيكم رايحين فين؟"، ليرد المواطن: "بوصل زوجتي لأختها، وده ابني".





وعقب السيسي: "حرام عليك كده خطر جدا مفيش خوذة"، فرد المواطن: "ماشي واحدة واحدة"، موضحا أنه يعمل عامل "دليفري"، وسأله الرئيس عن محل إقامته، فأجاب المواطن: "ساكن في الكيلو 4.5".



