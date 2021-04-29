ميسي يواصل التوهج ويتقدم لبرشلونة بالهدف الأول أمام غرناطة (فيديو)





ويلعب نادي برشلونة حاليا أمام نظيره غرناطة في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.





وأحرز ليونيل ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 24 من عمر المواجهة التي تقام حاليا بعد أن سدد كرة مميزة في شباك حارس غرناطة.





وكان برشلونة دخل اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أومتيتي، بيكيه، مينجيزا.

الوسط: ألبا، موريبا، دي يونج، بوسكيتس، روبيرتو.

الهجوم، جريزمان وميسي.



سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الأول في شباك غرناطة في المواجهة التي تقام حاليا على ملعب الكامب نو.