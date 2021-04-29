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عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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نعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادي.

 

وولد سمو الأمير محمد في الثاني من تشرين الأول عام 1940 في مدينة عمان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

 

والتحق سموه عامي 1956 و1957 بالكلية العسكرية في بغداد ثم انضم إلى الجيش العربي الأردني فور عودته إلى الأردن في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى قبل أن يصبح المرافق العسكري لجلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

 

وخدم الوطن العزيز من خلال توليه عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان سموه وليا للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا لجلالة الملك وما زال سموه يشغل هذا المنصب حتى اليوم.

 

وترأس اللجنة العليا للسياحة وعين عدة مرات رئيسا لهيئة النيابة على العرش ونائبا لجلالة الملك أثناء سفره إلى خارج أرض الوطن.

 

ويحمل رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية والعديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ومن دول أخرى.

 

ويتحدث الأمير محمد بن طلال، بالإضافة إلى اللغة العربية، اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وملم أيضا بالألمانية والتركية، وهو من مشجعي رياضات مختلفة منها الكاراتيه والشطرنج والرماية والصيد، كما أنه الرئيس الفخري للاتحاد الأردني للشطرنج والاتحاد البريطاني لرياضة (الكويو كوشينكاي) ويحمل (دان واحد) بالإضافة إلى (دان خامس) فخري في فن القتال، وحصل سموه في عام 1960 على رخصة طيران خاصة.

 

وعقد قران على سمو الأميرة تغريد في 28 حزيران 1981 وهي كريمة المغفور له بإذن الله هزاع المجالي، ولسموه نجلان من زواج سابق هما سمو الأمير طلال المستشار الخاص لجلالة الملك المولود في 26 تموز 1965 وسمو الأمير غازي كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته المولود في 15 تشرين الأول 1966.

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وفاة الامير محمد بن طلال الديوان الملكي الهاشمي الاردن

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