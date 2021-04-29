أحد أهالي الأقصر يستغيث: مخالفات بناء قريبة من مدينة هابو الأثرية (مستندات)

استغاث طارق عبد الوارث، المقيم بمركز القرنة، من أعمال بناء مخالفة تتم على أراضي زراعية قريبة من معبد هابو الأثري.





وكانت حالة من الجدل ثارت في مدينة القرنةً، غربي الأقصر حينما قام أحد المصريين الحامل لجنسية أجنبية، ببناء مبنى بالمخالفة للقرارات المنظمة للمباني على الأرض الزراعية ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.





وأوضح عبد الوارث، أن صاحب المخالفة هو مصر يحمل الجنسية الفرنسية وقام ببناء مخالف على أرض زراعية مساحتها 15 قيراطا في قرية البعيرات بالقرب من مدينة هابو.





وأضاف، أنه مالك لقطعة أرض بجوار الشخص المخالف، وقد بدأت أعمال المخالفة في أغسطس 2020، وقام بتحرير شكوى ضد الشخص المخالف، موضحاً أن مجلس مدينة القرنة شكل لجنة للتأكد من صحة البلاغ.





وأثبتت اللجنة حقيقة ما تم الإبلاغ به، وعلى الفور صدر قرار بإزالة للمنزل الذي تبين تشيده بالطوب اللبن على طراز قديم، وحصرت لجنة الزراعة قيمة المخالفة والتي بلغت 13 ألف جنيه باعتبار الأرض زراعية وتتوافر بها مصدري الري والصرف.





وتابع، أن صاحب المخالفة عاود التعدي على الأرض الزراعية البناء في ديسمبر الماضي، وعقب ابلاغ الجهات المختصة خرجت حملة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف، إلا أنه في شهر يناير 2021 قام مجددا للمرة الثالثة ببناء سور وسط الرقعة الزراعية بطول 170 مترا، على خط مياه الشرب، مما حدا بتقدمي بشكوى إلى مجلس الوزراء بخصوص ذلك، وتبين صحتها وصدر قرار إزالة للسور المخالف إلا أن أعمال الإزالة تمت لجزء صغير بطول 70 مترا.





وناشد طارق عبد الوارث بالأقصر، الجهات المختصة بأن أعمال البناء على الأراضي الزراعية القريبة من مدينة هابو الاثرية، تتواصل وتتم للمرة الرابعة دون وقفة حقيقية من مسؤولي مجلس مدينة القرنة الذين ظهروا في الكثير من الصور والفيديوهات يسهلون عملية البناء بدلا من الوقوف أمام المخالفة وإزالتها.





وتساءل: "كيف يتم مواصلة أعمال البناء المخالف؟"، موضحاً أن القانون إذا كان الشخص قد بنى منزلا قديما أو جديدا من فتره قصيره يجوز له التصالح في البناء المخالف، وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما ينص القانون على أن تتم مصادرة أي أعمال بناء حديثة والتصدي لها بكل حسم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن مجلس المدينة استلم طلب التصالح و البناء مازال جارٍ ولم يضع أي تواريخ لارتكاب المخالفات؟، كما أن البناءات حديثة على أرض زراعية وأرض أملاك أثار وعلى خط مياه شرب 4 بوصات.





وتابع عبد الوارث، أنه تم تنفيذ قرار إزالة برقم 336 و337 واحد لإزالة السور وآخر لإزالة المبنى الذي يوجد داخل السور، وتم تنفيذ الإزالة بحملة مكبره 18 /8/2020، ويوجد قرار يحمل رقم 390 لسنه 2020 إزالة آخر لم يتم تنفيذه من قبل الجهات المختصة بالمحافظة ومجلس مدينة القرنة.



