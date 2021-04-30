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6 أهداف لحملة توعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة.. اعرفها

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:45 ص
مبادرة وزارة البيئة
مبادرة وزارة البيئة
مارينا بشارة
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في حملة جديدة لتوعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة، وأهمية الحفاظ على النظافة العامة باستخدام الألوان والرسومات التوضيحية وتنفيذ أنشطة فنية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بوسط الصعيد، بالتعاون مع جمعية الفنون والثقافة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهداف حملة توعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة:

1-تضمنت الحملة ندوات توعوية للأطفال بأهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالحي.

2-استخدام رسومات يلونها الأطفال لتوضيح أفكار وضع المخلفات بالأماكن المخصصة لها، وعدم إلقاءها في الشوارع وكيفية إتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الحقيقية والمسؤولية المشتركة بين المواطن والدولة.

3-تضمنت الحملة عرض مسرحية وعقد ندوات توعية للأطفال بضرورة الاستفادة من المخلفات المنزلية.

4-التوعية بضرورة الحد من استخدام أكياس البلاستيك، والعودة لاستخدام حقائب القماش والورق القابلة للتدوير وغير الضارة بالبيئة.

5-البدء بتنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة الشوارع بالأشجار المثمرة.

6-التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وعدم القطع الجائر للأشجار بهدف التجارة بها، حفاظًا على التوازن البيئي.

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وزارة البيئة الفجر البيئة

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