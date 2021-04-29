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إصابة حسين نصار بفيرس غريب في كوفيد 25

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت الحلقة الثانية بتحقيق دكتور ياسين مع زوجة عمرو عن حالته الصحية، لأنه كاد أن يقتل إبنته بالسكين في نهاية الحلقة الأولى.


فبدأ ياسين يسمع ما حدث له عندما إنتقل إلى العين السخنه، فعلم انه كان في سوبر ماركت ويشتري اشياء للمنزل، وكان يوجد حالة أمامه، عندما رأى عينه تمت عدوته.


ويقوم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" على قناة  ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.

أبطال مسلسل "كوفيد 25"

يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم  وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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