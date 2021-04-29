مصادرة 389 شيشة وتحرير 319 محضر عدم ارتداء كمامة بحي عين شمس

شنت الأجهزة التنفيذية لحي عين شمس، حملة مكبرة، على المقاهي والمطاعم، لتطبيق مواعيد الغلق ومتابعة الاجراءات الاحترازية التي اقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال مصدر مسئول بحي عين شمس في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن مصادرة ٣٨٩ شيشة، وغلق ٤ مقاهي وعدد ٢ مطعم.



ولفت المصدر إلى تحرير ٣١٩ محضر عدم إرتداء كمامة، لمخالفتهم تنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما تم ضبط 6 مخالفات بناء وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة، وتنفيذ حالتين إزالة في المهد.

