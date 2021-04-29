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وزيرة الخارجية الليبية تطالب بجدول زمني لسحب المرتزقة

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تخوض وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش معركة لإخراج المرتزقة والميليشيات، المنقوش طالبت بضرورة سحب جميع القوات الأجنبية في إطار جدول زمني واضح.

 

وفي لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أضافت أن هناك حاجة إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد، بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة الليبية، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

بدوره، أكد المبعوث الأممي ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالا لقرارات مجلس الأمن، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.

 

ورغم الدعوات الليبية والأممية لسحب المرتزقة الذين يقدر عددهم بنحو 11 ألف مرتزق وعسكري، إلا أن تركيا ومن خلفها تنظيم الإخوان يصران على بقائهم، ما يعيق إحلال السلام والأمن في ليبيا.

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وزيرة الخارجية الليبية مداد نيوز ليبيا فيديو المرتزقة

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