Advertisements

تسارع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في الربع الأول

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن مبيعات السيارات الكهربائية تسارعت عالميا في الربع الأول من العام لكن ثمة حاجة لمزيد من الخطوات الحكومية فيما يتعلق بمحطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري للإبقاء على الزخم.

وقال تيمور جول رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بالوكالة خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية “لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية”.

‭ ‬‬‬وفي حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع مبيعات السيارات 16 بالمئة في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية 41 بالمئة إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت 140 بالمئة في الربع الأول إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وجاء نمو المبيعات في أوروبا والصين مدفوعا بتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم حكومي.

وأنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في 2020 في حين أنفقت الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، بما يقارب العشرة بالمئة من الإنفاق الإجمالي، انخفاضا من 20 بالمئة في 2015.

وقال جاكوبو تاتيني محلل الطاقة لدى الوكالة إن الدعم سيتقلص أيضا مع انخفاض أسعار البطاريات وتكافؤ تكاليف السيارات الكهربائية مع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، مضيفا أن هذا سيحدث على الأرجح بحلول 2030.

وأضاف أن على الحكومات مواصلة تشديد معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتفعيل الإجراءات القائمة لزيادة مبيعات السيارات التي لا تنفث انبعاثات، مع الوقف التدريجي لاستخدام سيارات الوقود الأحفوري.

وقال إن على الحكومات أيضا مواصلة الإنفاق على البنية التحتية الضرورية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكالة الطاقة الدولية السيارات الكهربائية

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

منذ 35 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

الأهلي يُجهز خطة جديدة لضم صفقة الساحر

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ نصف ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. حوار السيسي مع أسرة كانت تستقل دراجة بخارية خلال مروره

منذ 41 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيارات الكهربائية تهدد الطلب العالمي على النفط

خبير سيارات: المستهلك لن يشعر بانخفاض الأسعار لهذا السبب

الأولى من نوعها في المملكة...اتفاق سعودي على إنشاء أول محطة لوقود الهيدروجين

تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 16.4 %

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى منذ نحو عامين

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 16.4% في يوليو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

05:22 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى