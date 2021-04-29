برلمانية تطالب بحظر الخيم الرمضانية: تجمعات تزيد من كورونا

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر الخيم الرمضانية؛ نظرا التكدسات المواطنين مما يساهم بشكل كبير في زيادة اعداد الإصابة بفيروس كورونا القاتل.



وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ان الموجة الثالثة تعد أخطر وأصعب مراحل الفيروس، واكبر دليل على ذلك تخطيها حاجز ال1000 حالة يوميا، والتى تؤكد سرعة الاصابة بها من خلال أعراض مختلفة عن الموجتين الأولى والثانية، مناشدة المواطنين بتواخي الحذر خلال هذه المرحلة وعدم الاهمال او الأستهانة بالالتزام بالأجراءات الاحترازية، فالكثيرين أصبحوا غير مبالين بأرتداء الكمامة أوالحرص على وجود تباعد اجتماعى.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام تلعب دور بارز وهام في توعية المواطنين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تشديد الرقابة من قبل الحكومة على تنفيذ العقوبات والغرمات الصارمة لمنع يخالف إجراءات الحكومة.