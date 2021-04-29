الترسانة يخوض معسكر في الاسيوطي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة معسكرا مغلقا في منتجع الاسيوطي سبورت بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا لعودة منافسات دوري القسم الثاني .



وكان الترسانة قد عاد للتدريبات يوم 6 رمضان عقب العودة من فترة الراحة .



وخسر الترسانة مؤخرا من اسوان بهدف دون مقابل، في مباراة ودية أقيمت بملعب الشواكيش .



ومن المقرر أن يلتقي الترسانة في معسكر الاسيوطي مع نظيرة فريق بني سويف يوم السبت المقبل لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا .

