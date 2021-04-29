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الترسانة يخوض معسكر في الاسيوطي
الخميس 29/أبريل/2021 - 07:50 م
ميادة كرم
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة معسكرا مغلقا في منتجع الاسيوطي سبورت بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا لعودة منافسات دوري القسم الثاني .
وكان الترسانة قد عاد للتدريبات يوم 6 رمضان عقب العودة من فترة الراحة .
وخسر الترسانة مؤخرا من اسوان بهدف دون مقابل، في مباراة ودية أقيمت بملعب الشواكيش .
ومن المقرر أن يلتقي الترسانة في معسكر الاسيوطي مع نظيرة فريق بني سويف يوم السبت المقبل لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا .
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