"قولتلها رمضان كريم يا جميل".. التحقيقات تكشف عن ملابسات تحرش عجوز بسيدة في الطالبية

ملابسات وتفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة اتهام، سيدة لشخص بالتحرش لفظيا بها حال سيرها بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظيا أثناء سيرها بدائرة القسم، حيث جرى تداول تلك الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقب ذلك.



عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت مأمورية أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه.



تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أشارت إلى أن المتهم يبلغ من العمر 58 سنة، منفصل عن زوجته، مقيم بمنطقة العمرانية.



وبمناقشته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة قائلا: "يا بيه أنا معملتش حاجة.. قولت لها رمضان كريم يا جميل وبس".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

