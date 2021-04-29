شاهد.. موت حسين نصار في كوفيد ٢٥





عندما قابل الضابط قال له ما سبب وفاته، فرد عليه الضابط قائلاً :"أعتقد أن هذا من الادوية التي كان يأخذها" ، فقال ياسين لا أعتقد ان هذا بسبب الفيرس الجديد.



ويقوم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.



مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"



وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.



أبطال مسلسل "كوفيد 25"



يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.





بدأت الحلقة الثانية من مسلسل كوفيد ٢٥، بوجد الشرطة داخل منزل زوجة عمرو "حسين نصار" ، ويأخذوا جثته، فذهب ياسين "يوسف الشريف" على الفور لهذا المنزل، لأنه ترك إبنته مع زوجة عمرو.