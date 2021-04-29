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سمية الخشاب لـ رامز جلال "لسانك عايز قطعه"

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" بعد انتهاء حلقتها مع رامز .


علقت"الخشاب" على صورتها قائلة:"استمتعت جدا بالحلقة يارامز بس لسانك عايز قطعه ربنا يهديك".


ويذكر أن اخر أعمال سمية الخشاب مسلسل " موسي" بطوله محمد رمضان،سميه الخشاب، رياض الخولي ، منذر رياحنه ، عبير صبري ، عارفه عبد الرسول ، هبه مجدي ، تارا عماد ، تأليف ناصر عبد الرحمن ، إخراج محمد سلامه .

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