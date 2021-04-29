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جمال شعبان يكشف سبب ارتفاع نسبة الفشل الكلوي في مصر (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك ضرورة لاحترام شكوى المريض ووجع القلب، معقبًا: "الشخص اللي هيروح المستشفى الساعة 7 الصبح هيدلع ليه، لازم نقوم بإجراء رسم قلب وخلافه للتأكد من عدم حدوث ذبحة صدرية".

وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المرأة المصرية تذهب متأخرة للطبيب في الغالب، معقبًا: "الست المصرية هي عمود الأسرة، والزوج عايزها عافيها، لو نامت وخسعت ممكن يروج يتجوز عليها.. رفقًا بالقوارير".

ولفت، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالقوارير أي الزجاجة، لأنها قابلة للكسر، وذلك يجب أن نعامل المرأة بطريقة مختلفة، مشيرًا إلى نسبة الفشل الكلوي في مصر زادت بسبب ارتفاع الضغط وعدم تناول العلاج، والإفراط في تناول المسكنات، وليس الماء مثلما يعتقد البعض.

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جمال شعبان بوابة الفجر الفشل الكلوي الفجر

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