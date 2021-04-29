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علاقة ياسمين رئيس بـسريّة على وشك الانهيار في "ملوك الجدعنة"

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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مازالت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) تحاول أثبات برائتها وأنها لم تخن خطيبها سريّة (عمرو سعد) ولم تُسيء إلى سمعة أبيها، وكل ما حدث هو ملفّق لها، حيث ذهبت إلى سريّة في بيته، وحاولت شرح له الأمر، وأنها قد وصلت إليها رسالة تنص على أنه مع واحدة أخرى في بيت سفينة، هذا هو ما جعلها تركض إلى البيت، ولكن قابلها سفينة بوجه صلب ولم يصدق أي كلمة مما قالتها، لتنهار العلاقة تمامًا وتتركه.


وتربص لها عنتر (وليد فواز) عند خروجها من بيت سريّة، ليفضحها مرة أخرى في المنطقة، ويخبر والدها وشقيقتها بما رآه، من أجل أن يُعجّل من الزواج بها، ثم قرر بعد ذلك موعد زواجهما، دون حول ولا قوة من فاتن حرفوش.


ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.


ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.


ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا

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