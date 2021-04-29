علاقة ياسمين رئيس بـسريّة على وشك الانهيار في "ملوك الجدعنة"

مازالت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) تحاول أثبات برائتها وأنها لم تخن خطيبها سريّة (عمرو سعد) ولم تُسيء إلى سمعة أبيها، وكل ما حدث هو ملفّق لها، حيث ذهبت إلى سريّة في بيته، وحاولت شرح له الأمر، وأنها قد وصلت إليها رسالة تنص على أنه مع واحدة أخرى في بيت سفينة، هذا هو ما جعلها تركض إلى البيت، ولكن قابلها سفينة بوجه صلب ولم يصدق أي كلمة مما قالتها، لتنهار العلاقة تمامًا وتتركه.









وتربص لها عنتر (وليد فواز) عند خروجها من بيت سريّة، ليفضحها مرة أخرى في المنطقة، ويخبر والدها وشقيقتها بما رآه، من أجل أن يُعجّل من الزواج بها، ثم قرر بعد ذلك موعد زواجهما، دون حول ولا قوة من فاتن حرفوش.









ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.









ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.







