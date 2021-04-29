عاجل - سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد ضد روما

أعلن النرويجي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه روما الإيطالي، بعد قليل، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.





وجاءت تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي :-





في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا





خط الدفاع: إيرون وان بيساكا- فيكتور ليندولف- هاري ماجواير - لوك شاو





خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز





خط الهجوم: ماركوس راشفورد - إدينسون كافاني



