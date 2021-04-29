بعد كسر حاجز الألف مُصاب.. ماذا فعلت أحياء العاصمة تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية؟

بعدما جاءت محافظة القاهرة، ضمن المحافظات الأكثر عددًا من حيث مصابي فيروس كورونا، بحسب ما قالت وزارة الصحة، نفذت الأجهزة التنفيذية للمحافظة العديد من الحملات على المقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامة منعًا لانتشار العدوى بينهم.



وعاودت إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى في مصر، بعدما كسرت حاجز الألف، ليسجل أخر تقرير لوزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي 1011 إصابة و51 حالة وفاة.



وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وأسفرت عن الآتي:-



- غلق ٥٠٢ كافية لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر

- مصادرة أكثر من ٦٠٠٠ شيشة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتم مصادرة الشيش وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة المختصة

- كما تم غلق ٥٧٢ مقهى

- غلق ٩٥٠ محل و٧٢٥ ورشة لمخالفتها مواعيد الغلق

- تحرير ٣٨٥٦ محضر عدم ارتداء كمامة

