أحمد كريمة: ما حدث في رابعة العدوية "بلطجة" (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما قامت به جماعة الإخوان في ميدان رابعة بلطجة، حيث أن التظاهر لم يكن تعبيرًا عن الرأي مثلما يقال، بل قاموا بالاستيلاء على سيارة التلفزيون، وقاموا بتهريب مرشد الجماعة من خلال ارتداء النقاب بعد قاموا بالتغرير بالشباب.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أحد قيادات الإخوان تحدث بأن المعزول محمد مرسي قام بالصلاة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معقبًا: " من المؤمنين في الكرة الأرضية يرتضي هذا"



ولفت إلى أن جماعة الإخوان تحدثت بأن سيدنا جبريل عليه السلام كان يتحول في شارع عباس العقاد، متابعًا: " دا كلام يتنقال على جريمة الحرابة التي حدثت في رابعة، دا جناية على الإسلام".

