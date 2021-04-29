في الحلقة السابعة عشر من"نجيب زاهي زركش" إسلام إبراهيم يخير يحيى الفخراني بحقيقته المؤلمة



من السفر والبهدلة، ليخبره أنه عندما كان يقوم بتجهيز أوراقه من أجل السفر، اكتشف أن "فكري" لم يكن والده، وأنه منذ أن علم بذلك وهو لا يستطيع النوم، ثم ينهار من البكاء لعدم معرفته شيئًا عن أسرته، ليخبره أنه من عائلة محترمة، ثم يتركه وينصرف.





ينام "سعد" كريم عفيفي أثناء جلوسه في الشركة، ثم يحلم أنه صار نجمًا مشهورًا وأنه قد تم خطبته إلى "نانسي"رنا رئيس ، فيوقظه "سعيد"، وإذا به يجد "نانسي" أمامه، فتخبره أنها تُحب ابتسامته، فيخبرها أنه يشعر بسعادة كبيرة، بسبب رؤيته لها؛ ولأنه من الممكن أن يُعرض عليه دور جديد اليوم، وتطلب منه أن يخبرها بذلك لكي تذهب لرؤيته وهو يمثل، ثم تأخذ رقم هاتفه وتتركه وتذهب.



يتحدث "نجيب" مع " مؤنس"، ويطلب منه أن يحاول اقناع والدته بفكرة زواجه من "نهى" وألا يستسلم والا يتركها لأنها أكبر مكسب بالنسبة له.





زيارة"طريف" لـ"شيرين" في بيت الأزياء الخاص بها، وتسأله عن ابنها "مؤنس"، ليخبرها أنه يجلس عند "نجيب"، وتعطيه مبلغًا من المال لكي يخبرها عن أحواله.





اخبار"نانسي" لخالها "نجيب" أنها منذ أن علمت أن "سعد "، "مسعد"، "سعيد" أولاده وهي تحاول التقرب منهم، لكي تعرف من ابنه الحقيقي فيهم.



زيارة "صابر" و إبنته "نهى" لـ "مؤنس" لكي يشعروا بخوفهم الشديد عليه، ثم تخبر خاله بأنها تحبه لكنه عدو نفسه، وأنها لا تريد أمواله أو أموال والدته، كل ما تريده هو أن يبقى بجانبها، وتطلب من أن يقنعه بمواجهة والدته، ثم يطلب يد "نهى" من والدها، لكنه يعترض في البداية، ثم يقومون بقراءة الفاتحة بعد طلب "نجيب".





ذهاب زوحة"طريف" لبنى ونس لـ "نجيب" لتشتكي له من أفعال زوجها، حيث أنه أصبح منشغلاً بزوجته الثانية "أكملهم"، وأنه لا

ينفق على أولاده، يقوم بتوبيخه، ويطلب منها أن تقوم بعمل كارت في البنك لكي يرسل لها الأموال عليه، بعدما يقوم بخصمها من راتبه.





مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسري، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.