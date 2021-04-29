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عميد معهد القلب السابق: "الكلمة السلبية بتوجع القلب" (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الكلمة مهمة جدًا، ولا يجب إطلاق الكلام بدون تدقيق، أو تمحيص على حد تعبيره، لافتًا إلى أن الله ميز الإنسان عن الحيوان بالكلام.

وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الكلمة قد توجع القلب، معقبًا:" ممكن حد يسمع كلمة ما ينمش طول الليل من الوجع.. الكلمة بتوجع بشكل معنوي وعضوي أيضا".

ولفت إلى أن الوجع هو جهاز الإنذار المبكر للاطمئنان على القلب الذي يعتبر متور الجسم، موضحًا أن الشخص المحروم من نعمة الوجع معرض للإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة دون الشعور.

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