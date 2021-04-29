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سمية الخشاب تتصدر جوجل عقب ظهورها مع رامز

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:23 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، 29 أبريل 2021 عقب ظهورها، في برنامج المقالب "رامز عقله طار".

سمية الخشاب ضيفة رامز

وفاجأ النجم رامز جلال سمية الخشاب بسيل من التعليقات المثيرة خلال عرض الحلقة، حيث سرد العديد من الحكايات عن زواج سمية الخشاب في قالبه الكوميدي المعتاد.

سخرية رامز من سمية الخشاب

وسخر رامز جلال من النجمة سمية الخشاب حيث ظهرت خلال الحلقة وهي تتملكها روح الدعابة والفكاهة، وهو ما لم يعجب رامز الذي رأى أن دمها ثقيل.

مغازلة سمية الخشاب

وغازل رامز سمية الخشاب، حيث وصفها بالاستكاوزاية والوحش الإسكندراني، الذي يصعب إيجاد مثيل لها، معلقاً :"الجسم بلطي والوسط لباني، كيرفي، وآه ياني".

رامز معجب بجمال سمية الخشاب

واستطرد رامز في الحديث عن جمال سمية الخشاب قائلاً :"معانا ومعاكم بطروخ الفن، بقلويظ الغناء.. سمية الخشاب"، قبل أن ينهال عليها بالتعليقات الساخرة.

مواعيد عرض برنامج رامز عقله طار 

ويعرض برنامج رامز جلال طوال شهر رمضان على قناة MBC مصر، عقب الإفطار مباشرة، وهو الموعد الذي اعتاده الجمهور عن برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الكوميديان رامز.

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