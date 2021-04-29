طاقة رجال الأعمال الافارقة: مصر ستكون مركزا عالميا لصناعة البتروكيماويات بحلول ٢٠٢٥





قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ان مصر تولي اهتماما كبيرا بصناعة البتروكيماويات لسد احتياجات السوق المحلية وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد البتروكيماوية ولديها خطة طموحة لتكون مركزا اقليميا للصناعات البتروكيماوية وعمليات التكرير في المنطقة.





وأوضح الغزاوي ان العديد من دول القارة الافريقية تحتاج الى البتروكيماويات والاسمدة المختلفة وتواجد مصر بموانئها المطلة على سواحل البحر الاحمر والابيض وشبكة الطرق التي تنشئها مصر ومنها طريق الاسكندرية كيب تاون سيجعلها مركزا لانتاج وتصدير المواد البتروكيماوية بمختلف انواعها الى دول القارة بشكل خاص وباقي اسواق العالم .





وأشاد المهندس حسين الغزاوي بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات سيقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار

وهو الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.





وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة أن هذا المشروع سيساهم في توفير الاف فرص العمل وإنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبلين ووقود السفن وتوفير فرص لدخول صناعات تكميلية





ونوه الى ان المجمع الجديد سيكون أحد الركائز الأساسية فى المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأوضح المهندس حسين الغزاوي ان اقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية في العين السخنة يأتي أيضا تنفيذاً لاستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة في تحويل هذه المنطقة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التي تخدم عمليات التصدير.