تعرف على المباريات التي سيغيب عنها تريزيجيه خلال الـ12 شهر





نشرت شبكة Football Insider البريطانية تقرير عن إصابة محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا ومنتحب مصر أنه سوف يغيب عن الملاعب ما يقرب من 12 شهر، وبذلك يغيب عن العديد من المبارايات مع فريقه أستون فيلا ومع المنتخب المصري.





المباريات التي سيغيب عنها في أستون فيلا:

- مباراة أستون فيلا وإيفرتون يوم 1 مايو في التاسغة مساء.

- مباراة مانشستر يونايتد يوم 9 مايو في الثالثة وخمس دقائق ظهرا.

- مباراة كريستال بالاس يوم 11 مايو في التاسعة مساء.

- مباراة توتنهام هوتسبير يوم 15 مايو في الرابعة عصرا.

- مباراة تشيلسي يوم 23 مايو في الخامسة مساء.

وذلك يغيب عن جميع مبارايات فريقه المتبقية بالدوري الإنجليزي الممتاز.





مباريات يغيب عنها في بطولة كأس العرب:

سوف يغيب عن 3 مبارايات في كأس العرب بحسب جدول المبارايات الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي.

_ يغيب عن مباراة مصر والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

- يغيب ع مباراة مصر والفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

- وأخيرا يغيب عن مباراة مصر والجزائر يوم 7 ديسمبر.





مبارايات يغيب عنها في تصفيات كأس العالم 2022:

- مباراة مصر وأنجولا.

-مباراة مصر والجابون

- مباراة مصر وليبيا

وتقابلهم مصر أيضا في ثلاث مبارايات أخرين وبذلك يغيب عن الـ 6 جولات.





والجدير بالذكر أن قد تعرض اللاعب في بداية شهر أبريل إلى قطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه أستون فيلا أمام ليفربول وخرج من ملعب المباراة مصابا في الدقيقة 79 بعد تدخل عنيف من أرنولد لاعب ليفربول.



