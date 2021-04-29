Advertisements

نقيب المحامين يمد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، مد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة، إلى اليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.

وأكد علي أن القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا تحديد يوم ٣٠ أبريل ٢٠٢١ كموعد أخير لقبول التظلمات من الإحالة للزوال وطلبات النقل والإعادة وإذ صادف يوم ٣٠ أبريل إجازة رسمية والقاعدة العامة تقضي بامتداد الموعد لليوم التالي للإجازة.

وتابع: ورعاية لمواعيد المسافة للمقيمين العاملين بالخارج، قررنا الأتي:-
أولًا: مد المهلة لليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.
ثانيًا: مد المهلة للمقيمين العاملين بالخارج ليوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١، ولهم أن يفوضوا عنهم من يتقدم بأوراقهم للنقابة العامة برمسيس دون غيرها ولن يلتفت إلى تظلمات أو طلبات تقدم لغير النقابة العامة في مبناها الرئيسي 49 أ شارع رمسيس بوسط القاهرة.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يُجهز خطة جديدة لضم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ ساعة و 14 دقيقة

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 21 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. حوار السيسي مع أسرة كانت تستقل دراجة بخارية خلال مروره

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

05:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى