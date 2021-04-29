نقيب المحامين يمد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، مد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة، إلى اليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.



وأكد علي أن القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا تحديد يوم ٣٠ أبريل ٢٠٢١ كموعد أخير لقبول التظلمات من الإحالة للزوال وطلبات النقل والإعادة وإذ صادف يوم ٣٠ أبريل إجازة رسمية والقاعدة العامة تقضي بامتداد الموعد لليوم التالي للإجازة.



وتابع: ورعاية لمواعيد المسافة للمقيمين العاملين بالخارج، قررنا الأتي:-

أولًا: مد المهلة لليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.

ثانيًا: مد المهلة للمقيمين العاملين بالخارج ليوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١، ولهم أن يفوضوا عنهم من يتقدم بأوراقهم للنقابة العامة برمسيس دون غيرها ولن يلتفت إلى تظلمات أو طلبات تقدم لغير النقابة العامة في مبناها الرئيسي 49 أ شارع رمسيس بوسط القاهرة.

