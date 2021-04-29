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وكيل "قوى بالنواب" يطالب بحضور وزيرة الصحة للمجلس لمناقشة أزمة كورونا في سوهاج

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لايضاح كافة انقاط لما يحدث في سوهاج، خاصة وأنه المحافظة تسجل يوميا ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس يوميا.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، ان الوقت الحالي لا يحتاج إلى الرهان على وعي المواطنين، بل لابد من أخذ قرارات صارمة وتشديد الرقابة لتوقف انتشار الفيروس، مثلما كان يحدث خلال الموجة الأولى والثانية الفيروس.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعي، فضلا عن مضاعفة أعداد فرق العزل المنزلي لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل، ويأتي ذلك عقب ارتفاع معدلات الإصابة يوميا.

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