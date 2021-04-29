الكشف عن موقف المصابين في الأهلي





كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف مصابي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، قبل مواجهة الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأن مصابي الأهلي





وقال عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات إذاعية: "نعاني من ضغط شديد، ويجب أن يكون هناك تكافؤ الفرص بين جميع الأندية مثل ما يحدث في جميع الدوريات في العالم، ولكن ما يحدث حاليا ليس طبيعيا".





وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي: "كيف نلعب لقاء كل 48 ساعة أمام المصري، في حين أن الفريق البورسعيدي لعب آخر لقاء له منذ 12 يوما، وماذا سيحدث إذا تم تأجيل الدوري 7 أكتوبر بدلًا من إنهاء المسابقة في 30 سبتمبر".





وأكمل عبد الحفيظ: "نتمنى أن ينظر اتحاد الكرة إلى جدول الدوري، حيث سندخل معسكر غدا للقاء الجونة وذلك بعد خوض لقاء المصري أمس، وبالمناسبة الأهلي لم يطلب تأجيل لقاء القمة".





وأردف سيد عبد الحفيظ تصريحاته بشأن موقف كريم نيدفيد: "كريم نيدفيد يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وعلي معلول سيشارك في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الأول من مايو".





وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي تصريحاته: "محمود وحيد سيصبح جاهزا للمشاركة في لقاء الجونة، في حين سيخوض جونيور أجاي مرحلة التأهيل خلال الأيام القليلة المقبلة".



