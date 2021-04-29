Advertisements

الكشف عن موقف المصابين في الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف مصابي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، قبل مواجهة الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأن مصابي الأهلي

وقال عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات إذاعية: "نعاني من ضغط شديد، ويجب أن يكون هناك تكافؤ الفرص بين جميع الأندية مثل ما يحدث في جميع الدوريات في العالم، ولكن ما يحدث حاليا ليس طبيعيا".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي: "كيف نلعب لقاء كل 48 ساعة أمام المصري، في حين أن الفريق البورسعيدي لعب آخر لقاء له منذ 12 يوما، وماذا سيحدث إذا تم تأجيل الدوري 7 أكتوبر بدلًا من إنهاء المسابقة في 30 سبتمبر".

وأكمل عبد الحفيظ: "نتمنى أن ينظر اتحاد الكرة إلى جدول الدوري، حيث سندخل معسكر غدا للقاء الجونة وذلك بعد خوض لقاء المصري أمس، وبالمناسبة الأهلي لم يطلب تأجيل لقاء القمة".

وأردف سيد عبد الحفيظ تصريحاته بشأن موقف كريم نيدفيد: "كريم نيدفيد يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وعلي معلول سيشارك في التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الأول من مايو".

وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي تصريحاته: "محمود وحيد سيصبح جاهزا للمشاركة في لقاء الجونة، في حين سيخوض جونيور أجاي مرحلة التأهيل خلال الأيام القليلة المقبلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي معلول المصابين في الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. حوار السيسي مع أسرة كانت تستقل دراجة بخارية خلال مروره

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يُجهز خطة جديدة لضم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعتين

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخر تطورات موقف المصابين في مستشفى الأهلي قبل مواجهة الطلائع

الأهلي يعلن موعد عودة كريم نيدفيد

عبد الحفيظ لـ"الفجر الرياضي": نسعى لتجهيز ديانج لموقعة النجم الساحلي وهذه أخر تطورات إصابة نيدفيد

عبد الحفيظ يكشف لـ"الفجر الرياضي" أخر تطورات إصابة متولي ونيدفيد

سيد عبد الحفيظ يعلن عن موقف الأهلى من تأجيل القمة

عبد الحفيظ يكشف موعد عودة أجايي ونيدفيد للمشاركة مع الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

05:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى