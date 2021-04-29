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أحمد كريمة: الإخوان قاموا بالتغرير بالنساء في جهاد النكاح (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جماعة الإخوان خلال الاحتفال بنصر أكتوبر في عهد المعزول محمد مرسي، عملت على حشد الشباب للقتال في سوريا ضد حكم بشار الأسد.

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان جماعة الإخوان قامت بحشد الشباب إلى سوريا، بسبب وجود ثأر قديم مع الرئيس السابق حافظ الأسد.

وأضاف أن المعزول محمد مرسي قام بقطع علاقته مع سوريا، ولم يقطع علاقته بإسرائيل، وكانت يتم التغرير بالنساء للإرسال إلى سوريا في صراع طائف بحجة جهاد النكاح.

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