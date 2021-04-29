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غرناطة يلدغ برشلونة بهدف التعادل (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:31 م
برشلونة وغرناطة
برشلونة وغرناطة
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أحرز نادي غرناطة هدف التعادل في شباك برشلونة في المواجهة التي تقام حاليا على ملعب الكامب نو.

وأحرز غرناطة هدف التعادل في الدقيقة 63 من عمر المواجهة عن طريق اللاعب الفنزويلي داروين ماتشيس.

وكان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا

الوسط: جوردي ألبا - سيرخيو بوسكيتس – سيرخي روبروتو – فيرنيكي دي يونج – إلكاس موريبا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي


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