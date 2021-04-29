موجز البرلمان| المطالبة بتطبيق الحظر الجزئي ومنع الخيم الرمضانية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• رئيس "النواب" مُهنئًا السيسي بعيد العمال: هم قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع



بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد العمال، الذي يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة.



وقال رئيس مجلس النواب في نص برقيته: "اسمحوا لي أن أتقدم إليكم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذى يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه ‏عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعًا.‏"



وأكد المستشار حنفي جبالي:" أن جماهير شعب مصر العظيم التي أعطتكم ‏ثقتها وجرى اسمكم على لسانها إنما من أجل تفجير ينابيع الخير في ربوع مصر، ‏وحفظكم لهيبة الدولة وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض ‏مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها."



وتابع رئيس مجلس النواب، قائلًا:"عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيدًا أنكم عودتمونا أن تنجز ما تعد وأنكم أوفيتم بما وعدتم "



واختتم رئيس مجلس النواب، قائلًا:"إن مصر المستقرة ‏هي شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم ‏شعب آمن بكم.‏"



• عبر "الفجر".. النائبة إيفيلن متي تطالب بتطبيق الحظر الجزئي



طالبت النائبة إيفيلن متي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفرض الحظر الجزئي خلال الأيام المُقبلة والتي تتزامن مع إجازات شم النسيم وعيد العمال، بالإضافة إلى قدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها سبق وأن تقدمت ببيان عاجل وطلب إحاطة لرئيس الوزراء في هذا الشأن قبل حلول شهر مضان.



وأضافت "متي"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن يتم تطبيق الحظر الجزئي بدءًا من بعد أداء صلاة التراويح وحتى الساعات الأولى من الصباح وخاصةً مع تزايد حالات الإصابة بسرعة كبيرة في ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدة أن الغلق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومساهمة المواطنين مع الدولة لحماية أهالينا وكبار السن والأطفال سوف يساعد على اجتياز هذه المرحلة بسلام.



وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: هناك الكثير من الحالات غير محسوبة على الدولة ولا تعلم وزارة الصحة عنها شيئًا، حيث أنها تُصاب وتُعالج منزليًا وعلى نفقاتهم الخاصة نظرًا لعدم وجود أماكن أو لارتفاع الأسعار داخل المستشفيات، مضيفة "تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، دائمًا بأن كل شيء على ما يرام ولكن هذا غير صحيح".



وأوضحت "متي"، أن تجمع وتزاحم المواطنين في الشوارع يبدأ خلال الفترة المسائية من اليوم، مستطردة: "المواطنين نايمين طول اليوم وصاحيين من بعد الفطار في الشوارع وهذا يستدعي تطبيق الحظر".



• برلمانية تطالب بحظر الخيم الرمضانية: تجمعات تزيد من كورونا



طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر الخيم الرمضانية؛ نظرا التكدسات المواطنين مما يساهم بشكل كبير في زيادة اعداد الإصابة بفيروس كورونا القاتل.



وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ان الموجة الثالثة تعد أخطر وأصعب مراحل الفيروس، واكبر دليل على ذلك تخطيها حاجز ال1000 حالة يوميا، والتى تؤكد سرعة الاصابة بها من خلال أعراض مختلفة عن الموجتين الأولى والثانية، مناشدة المواطنين بتواخي الحذر خلال هذه المرحلة وعدم الاهمال او الأستهانة بالالتزام بالأجراءات الاحترازية، فالكثيرين أصبحوا غير مبالين بأرتداء الكمامة أوالحرص على وجود تباعد اجتماعى.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام تلعب دور بارز وهام في توعية المواطنين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تشديد الرقابة من قبل الحكومة على تنفيذ العقوبات والغرمات الصارمة لمنع يخالف إجراءات الحكومة.



• وكيل "قوى بالنواب" يطالب بحضور وزيرة الصحة للمجلس لمناقشة أزمة كورونا في سوهاج



طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لايضاح كافة انقاط لما يحدث في سوهاج، خاصة وأنه المحافظة تسجل يوميا ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس يوميا.



وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، ان الوقت الحالي لا يحتاج إلى الرهان على وعي المواطنين، بل لابد من أخذ قرارات صارمة وتشديد الرقابة لتوقف انتشار الفيروس، مثلما كان يحدث خلال الموجة الأولى والثانية الفيروس.



وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعي، فضلا عن مضاعفة أعداد فرق العزل المنزلي لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل، ويأتي ذلك عقب ارتفاع معدلات الإصابة يوميا.