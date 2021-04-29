في وجود صلاح.. تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج









يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من شهر مايو القادم.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.





وكان ليفربول قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.



