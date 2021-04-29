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إيطاليا تسجل أكثر من ١٤ ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس إنها سجلت 288 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع 344 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 14320 حالة من 13385 حالة في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 120544 وفاة مرتبطة بالإصابة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الجائحة لديها في فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

كما سجلت البلاد أربعة ملايين إصابة حتى الآن.

 

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