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"ساب" يربح 970 مليون ريال بالربع الأول من 2021

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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سجل البنك السعودي البريطاني "ساب" انخفاضا طفيفا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي.

 

ووفقا لبيانات البنك، على موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، بلغ صافي الربح 970 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 971 مليون ريال في الربع الأول من عام 2020.

 

وقال "ساب"، إن الانخفاض الطفيف في صافي الدخل يعزى إلى تراجع دخل العمليات؛ نتيجة انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، لافتا إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وإجمالي مصاريف العمليات وكذلك ارتفاع الحصة في أرباح شركات زميلة.

 

وأضاف البنك، أن انخفاض إجمالي مصاريف العمليات يعزى إلى تراجع رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية، وقابل هذا جزئيا ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء والإيجار ومصاريف المباني.

 

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "ساب" بنسبة 42.6% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 680 مليون ريال.

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