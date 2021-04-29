تعرف على مواعيد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

قرعة دوري أبطال إفريقيا .. يترقب الجمهور المصري وخاصة جماهير النادي الأهلي إجراء قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال الإفريقي 2021.





قرعة دوري أبطال إفريقيا





وتصدرت قرعة دوري أبطال إفريقيا تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، عقب قرب موعدها، حيث زادت عمليات البحث عليها، من اجل معرفة الفرق التي سيلاعبها الأهلي.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا الكونفيدرالية التي يشارك بها بيراميدز في السطور التالية:





تنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا عصر غد الجمعة، الموافق الـ30 من أبريل 2021، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.





فرق قرعة دوري أبطال إفريقيا





وتشارك 8 فرق في قرعة دوري أبطال إفريقيا تتضمن 4 مجموعات، يقع الأهلي فيها بالمجموعة الولى رفقة سيمبا، بينما تأهل من الثانية صن داونز وشباب بلوزداد، في حين تأهل عن الثالثة، الوداد المغربي وكايزر تشيفز إلى جانب الترجي والمولودية عن المجموعة الرابعة.





مباريات قرعة دوري أبطال إفريقيا





ومن المقرر أن تسفر قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي الذي جاء في وصافة مجموعته أحد فرق الترجي أو صن داونز أو الوداد، حيث تقام مباراة الذهاب في القارة.





قرعة دوري أبطال إفريقيا دون الزمالك





ويغييب عن قرعة دوري أبطال إفريقيا فريق الزمالك بعدما وع دوري الأبطال من دور المجموعات، حيث كان بالمجموعة الثالثة التي صعد عنها الترجي التونسي ومولودية الجزائر.





موعد المباريات و قرعة دوري أبطال إفريقيا





وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي، عقب إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا في 14 أو 15 مايو المقبل، بينما ستنطلق مواجهات الإياب بيومي 21 أو 22 من نفس الشهر، في حين ستقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 يونيو، ومباراتي الإياب أحد يومي 25 أو 26 يونيو، بينما تكون المباراة النهائية في 17 يوليو.





مواعيد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية





وتنطلق قرعة الكونفيدرالية في نفس موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا حيث تأهلت 8 فرق بينهم بيراميدز الممثل المصري الوحيد، مع إنيمبا وأورلاندو وشبيبة القبائل وكوتون سبورت وجراف دي كار والصفاقسي إلى جانب الرجاء المغربي.



