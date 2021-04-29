عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الفريق كالتالي:





حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”





خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي





خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي





خط الهجوم : حميد أحداد





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ومروان حمدي.



