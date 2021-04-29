Advertisements
عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري
الخميس 29/أبريل/2021 - 08:46 م
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”
خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ومروان حمدي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements