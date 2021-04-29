بسبب هاتف.. حبس المتهمين بقتل شاب الوراق

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس 3 أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب بسبب هاتف محمول بالوراق.



كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب يدعى " عبد الكريم " يبلغ من العمر ٣٦ عامًا، على يد ٣ أشخاص يدعوا(أحمد علتابي، وسيد علتابي، وسمر محمود)، بسبب سرقة هاتف محمول من الضحية، بالوراق



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.



تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين ٣ أشخاص مع المجني عليه.



تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الأشخاص على الطرف الثاني بسلاح أبيض فأردياه قتيلا في الحال.



وتمكنت القوات من القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

