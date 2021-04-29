عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة





وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة ضد غرناطة :-





1 - أتلتيكو مدريد 73 نقطة. 2 - ريال مدريد 71 نقطة. 3 - برشلونة 71 نقطة. 4 - إشبيلية 70 نقطة. 5 - ريال سوسيداد 50 نقطة. 6 - ريال بيتيس 50 نقطة. 7 - فياريال 49 نقطة. 8 - غرناطة 42 نقطة. 9 - سيلتا فيجو 41 نقطة. 10 - أتلتيك بلباو 41 نقطة. 11 - أوساسونا 40 نقطة. 12 - ليفانتي 38 نقطة. 13 - قادش 37 نقطة. 14 - فالنسيا 36 نقطة. 15 - خيتافي 34 نقطة. 16 - الأفيسلا 31 نقطة. 17 - إليتشي 30 نقطة. 18 - بلد الوليد 29 نقطة. 19 - ويسكا 27 نقطة. 20 - إيبار 23 نقطة.





سقط برشلونة في فخ الخسارة المفاجئة والغير متوقعة أمام غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.