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عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سقط برشلونة في فخ الخسارة المفاجئة والغير متوقعة أمام غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة ضد غرناطة :-

1 - أتلتيكو مدريد 73 نقطة.
2 - ريال مدريد 71 نقطة.
3 - برشلونة 71 نقطة.
4 - إشبيلية 70 نقطة.
5 - ريال سوسيداد 50 نقطة.
6 - ريال بيتيس 50 نقطة.
7 - فياريال 49 نقطة.
8 - غرناطة 42 نقطة.
9 - سيلتا فيجو 41 نقطة.
10 - أتلتيك بلباو 41 نقطة.
11 - أوساسونا 40 نقطة.
12 - ليفانتي 38 نقطة.
13 - قادش 37 نقطة.
14 - فالنسيا 36 نقطة.
15 - خيتافي 34 نقطة.
16 - الأفيسلا 31 نقطة.
17 - إليتشي 30 نقطة.
18 - بلد الوليد 29 نقطة.
19 - ويسكا 27 نقطة.
20 - إيبار 23 نقطة.

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