Advertisements

غرناطة يتقدم على برشلونة برأسية مولينا (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:40 م
هدف غرناطة الثاني
هدف غرناطة الثاني
الفجر الرياضي
Advertisements
سجل نادي غرناطة هدفه الثاني في شباك برشلونة في المواجهة التي تقام على ملعب الكامب نو في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وجاء هدف غرناطة الثاني عن طريق خورخي مولينا في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

ودخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا

الوسط: جوردي ألبا - سيرخيو بوسكيتس – سيرخي روبروتو – فيرنيكي دي يونج – إلكاس موريبا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي



أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ 36 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 22 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُجهز خطة جديدة لضم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الكشف عن موقف المصابين في الأهلي

منذ ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ 43 دقيقة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ ساعة و نصف

برشلونة يسقط أمام غرناطة ويقرب منافسيه من لقب الليجا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

08:53 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى