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غرناطة يتقدم على برشلونة برأسية مولينا (فيديو)
الخميس 29/أبريل/2021 - 08:40 م
الفجر الرياضي
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سجل نادي غرناطة هدفه الثاني في شباك برشلونة في المواجهة التي تقام على ملعب الكامب نو في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وجاء هدف غرناطة الثاني عن طريق خورخي مولينا في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
ودخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن
الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا
الوسط: جوردي ألبا - سيرخيو بوسكيتس – سيرخي روبروتو – فيرنيكي دي يونج – إلكاس موريبا
الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي
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