غرناطة يتقدم على برشلونة برأسية مولينا (فيديو)





وجاء هدف غرناطة الثاني عن طريق خورخي مولينا في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.





ودخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا

الوسط: جوردي ألبا - سيرخيو بوسكيتس – سيرخي روبروتو – فيرنيكي دي يونج – إلكاس موريبا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي







سجل نادي غرناطة هدفه الثاني في شباك برشلونة في المواجهة التي تقام على ملعب الكامب نو في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.