في الحلقة السابعة عشر من "نسل الأغراب".. أمير كرارة يُطلق مي عمر بعد اختيارها لعساف





يذهب "علي"دياب لـ"غفران"، ويطلب منه أن يحضر معه، بسبب ما طلبه من "غفران"، وعند حضوره إليهم، يخبرهم "غفران" أنه وافق على الجلوس معهم لأنه يرغب في أن يشعر براحة نفسية، وبعد ذلك تجتمع "نجاة" مع "جليلة" لكي تعرف منها عمن ستختاره، ثم تطلب منها أن تختار جيدًا؛ لأنها ستخسر واحد منهم، وبعدها تخبرهم "نجاة" أنها قد اختارت "عساف".





وبعد ذلك يُطلقها "غفران" بالتلاتة، ويخبره "عساف" أنه سيقوم بتسليمه والدته الليلة.





مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أمير كرارة، والفنان أحمد السقا، ودارت الأحداث حول ذهاب "غفران" أمير كرارة وزوجته "جليلة" مي عمر، وشقيقها "حسيب" إدوارد ووالدتها لمنزل "نجاة" فردوس عبد الحميد، لكي يُخيير زوجته بينه وبين "عساف" أحمد السقا.