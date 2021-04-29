غادة عبد الرازق تكتشف حملها.. أحداث الحلقة الـ 17 من "لحم غزال"





وشهدت بداية الحلقة ذهاب "سيد" لمنزل "صبحي" حيث كانت تتواجد "غزال" في منزله وتشاجر معهما، ولكنه لم يأخذ موقف صارم، كما اكتشفت "غزال" حملها من "سيد" وهو الخبر الذي أحزنها وأسعد "سيد".





وقررت "غزال" إجهاض الجنين، وساعدها على ذلك "علي مأمون" شريف سلامة كما ساعدتها "شوق" مي سليم.





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.