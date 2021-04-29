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المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تتجاوز التوقعات خلال أبريل

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
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ارتفعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في أبريل مع تسارع وتيرة حملات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، وسجلت جميع قطاعات الاقتصاد مكاسب كبيرة واقتربت توقعات أسعار البيع من ذروة 20 عاما.

وأظهر المسح الشهري من المفوضية الأوروبية للمعنويات في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو يوم الخميس ارتفاع التفاؤل إلى 110.3 نقطة في أبريل من 100.9 في مارس، متجاوزا إجماع التقديرات في استطلاع لرويترز على قراءة عند 102.2 نقطة.

وأصبحت المعنويات أكثر تفاؤلا بكثير في قطاع الصناعة، إذ ارتفعت إلى 10.7 نقطة من 2.1 في مارس، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات أجمعت على زيادة إلى 4.0.

وفي قطاع الخدمات، أكبر قطاعات منطقة اليورو والذي يسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، صعدت القراءة إلى 2.1 نقطة من -9.6 في مارس، وهو ما يفوق التوقعات أيضا بكثير.

وزاد تفاؤل المستهلكين إلى -8.1 من -10.8، وهو ما يتفق مع تقدير أولي نُشر الأسبوع الماضي، وارتفع في تجارة التجزئة إلى -3.1 من -12.2.

تترجم التفاؤل إلى صعود توقعات أسعار البيع في قطاع الصناعات التحويلية إلى 24.1 نقطة في أبريل من 17.5 في مارس، ليقترب كثيرا من أعلى قراءة منذ عام 2000 والتي بلغت 25.5 نقطة سجلت في مارس 2011.

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